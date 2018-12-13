Фото: Павло (www.lavra.kiev.ua)

Намісника Лаври допитають через заплановані провокації проти Об’єднавчого собору церкви

СБУ допитає намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла у кримінальному провадженні щодо планів Росії організувати провокації під час проведення Об’єднавчого собору. Про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Для підозри це ще замало, але робота в цьому плані проводиться. Митрополит Павло буде обов'язково допитаний в рамках цього кримінального провадження", - сказав він.

Як повідомив Кононенко, СБУ встановило, що священнослужитель Павло мав стати координатором акції протесту проти томосу. Зокрема, про це повідомив українець, який був завербований на території Росії, але потім звернувся до СБУ.

"8 грудня відповідно до наданих російською стороною інструкцій була проведена зустріч з митрополитом Павлом, котрий після озвучення паролю запросив організаторів акції до свого кабінету та провів з ними бесіду. Слід зазначити, що, напевно після проведення в нього обшуків (СБУ - ред.) митрополит Павло поводив себе досить обережно", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня.

СБУ встановило, що намісник Києво-Печерської лаври Павло мав стати координатором акцій протесту проти томосу про автокефалію Української церкви.