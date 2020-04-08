СБУ: "Донецкоблгаз" начислил населению свыше 1,7 млрд искусственного долга

Руководство ПАО "Донецкоблгаз" с 2017 года бесплатно поставляло природный газ промышленным предприятиям Донецкой области, чем причинило ущерб на более 1,7 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что стоимость потребленного компаниями газа начислялась под видом долга в платежки жителей области.

"Таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме более 1,7 миллиарда гривен. Для осуществления сделки организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности", - рассказали в СБУ.

Правоохранители провели обыск по местам жительства топ-менеджмента "Донецкоблгаза", изъяв вещи и документы, которые подтверждают противоправную деятельность руководителей общества.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Напомним, на время карантина в Украине Кабинет министров запретил поставщикам природного газа прекращать поставки производителям тепловой и электрической энергии, которые обслуживают водоканалы и угольные шахты.

Также сообщалось, что Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа.