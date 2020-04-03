Кабмин запретил отключать электроснабжение водоканалам и шахтам на время карантина

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Запрет будет действовать до 24 апреля

Кабинет министров Украины запретил поставщикам электроэнергии отключать от поставок водоканалы и угольные шахты на время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует постановление правительства №255, опубликованное на правительственном портале.

Запрет действителен до 24 апреля.

"Запретить до 24 апреля 2020 года поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии осуществлять отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий", - указано в тексте документа.

Кроме того, поставщикам природного газа запретили прекращать поставки производителям тепловой и электрической энергии (прекращение обеспечения потребителя необходимыми подтвержденными объемами природного газа, непредставление оператору газотранспортной системы номинаций/реноминаций на транспортировку природного газа для удовлетворения потребностей потребителей и т.д.).

Напомним, сегодня КМУ усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

Как писало РБК-Украина, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предупреждает, что неуплата за электроэнергию влечет за собой угрозу дефолта операторов энергоснабжения.