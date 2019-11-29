СБУ на Буковине блокировала нелегальную добычу ископаемых

Фото с места нелегальной добычи ископаемых (facebook.com/SecurSerUkraine)

Дельцы не имели никаких разрешений на добычу

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на Буковине блокировали нелегальную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что за сутки дельцы вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми.

"Представители частной строительной компании незаконно добывали песок и песчано-гравийную смесь в стихийном карьере недалеко от реки Прут. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели. Нелегально добытые ископаемые подрядчики планировали использовать, в частности, во время строительства за бюджетные деньги и объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

По оценкам силовиков, стоимость ущерба государству составляет почти 90 миллионов гривен.

"Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей природной среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей", - добавили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые использовались при нелегальной добыче ископаемых. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ задержала хакеров, которые похищали средства граждан Европы и США. Годовой оборот злоумышленников составлял до 700 тысяч долларов.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила харьковских пограничников на содействии в миграции в Россию. Пограничники помогали переправлять нелегалов в РФ за 500-800 долларов.