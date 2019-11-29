СБУ на Буковині блокувала нелегальний видобуток копалин

Фото з місця нелегального видобутку копалин (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ділки не мали жодних дозволів на видобуток

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) на Буковині блокували нелегальний видобуток корисних копалин в промислових масштабах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що за добу ділки вивозили з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами.

"Представники приватної будівельної компанії незаконно видобували пісок і піщано-гравійну суміш в стихійному кар'єрі недалеко від річки Прут. Ніяких спеціальних дозволів і ліцензій на користування надрами ділки не мали. Нелегально здобуті копалини підрядники планували використовувати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші та об'єктів соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.

За оцінками правоохоронців, вартість збитків державі становить майже 90 мільйонів гривень.

"Крім того, незаконний промисел поряд з руслом ріки не тільки завдавав шкоди навколишньому природному середовищу, але і створював загрозу життю і здоров'ю людей", - додали в прес-службі.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України, вилучили спецтехніку і вантажні автомобілі, які використовувалися при нелегальному видобутку копалин. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала хакерів, які викрадали кошти громадян Європи та США. Річний оборот зловмисників становив до 700 тисяч доларів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила харківських прикордонників на сприяння в міграції в Росію. Прикордонники допомагали переправляти нелегалів в РФ за 500-800 доларів.