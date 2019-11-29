СБУ задержала хакеров, которые похищали средства граждан Европы и США

Фото: на месте обысков у хакеров (ssu.gov.ua)

Годовой оборот злоумышленников составлял до 700 тысяч долларов

В Черкасской области правоохранители прекратили деятельность международной группы хакеров, которые похищали средства со счетов граждан Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили оперативники спецслужбы, организатором преступной деятельности является гражданин России, который проживает в Киеве, а также трое жителей Черкасской области. Хакеры через закрытые форумы покупали данные платежных счетов иностранцев и присваивали их средства.

"За присвоенные средства они закупали товары в популярных зарубежных Интернет-магазинах. Затем продукцию реализовывали в Украине через онлайн сервисы", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что хакерская группа действовала с 2010 года, а годовой оборот злоумышленников составлял от 500 до 700 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали иностранного хакера, подозреваемого в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых компаний. Расследование относительно деятельности злоумышленника длилось с 2010 года. Задержание произошло в одном из столичных отелей, где хакер временно проживал.