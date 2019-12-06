СБУ блокировала утечку информации в РФ

Иллюстративное фото (Униан)

Утечка информации осуществлялась через российское незаконное ПО

Служба безопасности Украины в Житомирской области блокировала утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что одна из местных коммерческих структур провела незаконную установку российского программного обеспечения на более 50 госучреждений. В СБУ отмечают, что такая деятельность создавала предпосылки для получения конфиденциальной информации спецслужбами Российской Федерации.

"При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, которая решением СНБО Украины внесена в санкционный список. Для прикрытия противоправной деятельности дельцы постоянно меняли юридические названия, подконтрольной им коммерческой структуры", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто производство по ч.2 ст.330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки, которая сотрудничала со спецслужбами Российской Федерации для совершения кибератак на украинские госорганы. Хакеры разрабатывали опасное программное обеспечение по заказу РФ.

Также в Совете национальной безопасности и обороны сообщали, что на протяжении ноября спецслужбы Украины отразили более 10 хакерских кибератак на украинские госорганы. В частности, кибератаки совершались на сайты Офиса президента на Центральной избирательной комиссии.