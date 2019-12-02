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В прошлом месяце хакеры 11 раз атаковали сайты ЦИК и ОП

Новости » Политика     02.12.2019 - 15:10
В прошлом месяце хакеры 11 раз атаковали сайты ЦИК и ОП
Фото: Алексей Данилов (Униан)

Атаки обычно исходят от вражеских спецслужб

В ноябре украинские спецслужбы заблокировали 11 кибератак на сайты Офиса президента Украины (ОП) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в украинском государственном секторе в прошлом году зафиксировано более 600, в этом году - более 300 кибератак, которые удалось отразить.

"В первом полугодии этого года СБУ и Держспецсвязь нейтрализовали мощные DDoS-атаки на государственные информационные ресурсы, в частности сайт ЦИК, сайт Президента Украины, только в ноябре было заблокировано 11 таких атак", - сказал он.

Данилов также проинформировал, что украинские спецслужбы работают в постоянном режиме отражения атак.

"Мы находимся в постоянном режиме отражения кибератак. Все наши спецслужбы работают в чрезвычайно напряженном режиме", - сказал он, добавив, что за кибератаками хакерских группировок, как правило, стоят вражеские спецслужбы.

Ранее Данилов сообщил, что Россия отрабатывает кибертатаки в Украине, поэтому власти активизировали сотрудничество с НАТО в сфере кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений занимаются специалисты как из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

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