ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ блокувала витік інформації в РФ

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 20:59
СБУ блокувала витік інформації в РФ
Ілюстративне фото (Уніан)

Витік інформації здійснювався через російське незаконне ПО

Служба безпеки України в Житомирській області блокувала витік конфіденційної інформації з державних установ, військових частин і комунальних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що одна з місцевих комерційних структур провела незаконну установку російського програмного забезпечення на понад 50 держустанов. У СБУ зазначають, що така діяльність створювала передумови для отримання конфіденційної інформації спецслужбами Російської Федерації.

"При укладанні договорів на обслуговування двоє власників фірми реалізовували програмну продукцію, яка рішенням РНБО України внесена в санкційний список. Для прикриття протиправної діяльності ділки постійно змінювали юридичні назви, підконтрольної їм комерційної структури", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність хакерського угруповання, яка співпрацювала зі спецслужбами Російської Федерації для здійснення кібератак на українські держоргани. Хакери розробляли небезпечне програмне забезпечення на замовлення РФ.

Також у Раді національної безпеки і оборони повідомляли, що протягом листопада спецслужби України відбили понад 10 хакерських кібератак на українські держоргани. зокрема, кібератаки відбувалися на сайти Офісу президента в Центральній виборчій комісії.

СБУ викрила схему розкрадання лісових ресурсів на понад 5 млн гривень СБУ викрила діяльність підконтрольних Росії хакерів
Новини України Служба безпеки УкраїниЖитомир
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся