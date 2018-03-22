Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

СБУ блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 11:30
Фото: СБУ блокировала вывоз товаров военного назначения (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ блокировала вывоз товаров военного назначения (ssu.gov.ua)

По указанному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали вывоз из Украины товаров военного назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали операцию российских спецслужб по вывозу товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители военно-промышленных компаний РФ пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.

Правоохранители установили, что злоумышленники разработали механизм поставок товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран, военную продукцию дельцы планировали поставлять в РФ.

"Заказчиком сделки были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в частности тех, что базируются на временно анексированной территории АР Крым. Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) и 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове СБУ разоблачила банду, которая провоцировала межнациональные конфликты по приказу спецслужб РФ.

В Чернигове разоблачили банду, провоцировавшую межнациональные конфликты по приказу спецслужб РФ В МИД допускают усиление обысков и арестов в аннексированном Крыму после нелегитимных выборов
Теги: Служба безопасности Украины, Российская Федерация, Запорожье
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top