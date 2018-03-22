СБУ блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения

По указанному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали вывоз из Украины товаров военного назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали операцию российских спецслужб по вывозу товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители военно-промышленных компаний РФ пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.

Правоохранители установили, что злоумышленники разработали механизм поставок товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран, военную продукцию дельцы планировали поставлять в РФ.

"Заказчиком сделки были российские структуры, которые специализируются на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в частности тех, что базируются на временно анексированной территории АР Крым. Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) и 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове СБУ разоблачила банду, которая провоцировала межнациональные конфликты по приказу спецслужб РФ.