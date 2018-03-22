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СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 11:30
Фото: СБУ блокувала вивезення товарів військового призначення (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ блокувала вивезення товарів військового призначення (ssu.gov.ua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

Спіробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували вивезення з України товарів військового призначення. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України блокували операцію російських спецслужб із вивезення товарів військового призначення для потреб Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, умовах запроваджених Україною антиросійських санкцій спецслужби РФ та представники військово-промислових компаній РФ намагались організувати канал поставок з України виробів, необхідних для забезпечення  військово-морського флоту Росії.

Правоохоронці встановили, що зловмисники розробили механізм постачання товарів через підконтрольні комерційні структури в одній із європейських країн, військову продукцію ділки планували постачати до РФ.

"Замовником оборудки були російські структури, які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів, зокрема тих, що базуються на тимчасово анексованій території АР Крим. Під час обшуків на підприємстві вилучено документацію та партію товарів військового призначення, яку найближчим часом планувалось транзитом доставити в Росію", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 111 (Державна зрада) та 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігові СБУ викрила банду, яка провокувала міжнаціональні конфлікти за наказом спецслужб РФ.

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Теги: Служба безпеки України, Російська Федерація, Запоріжжя
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