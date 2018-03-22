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У Чернігові викрили банду, яка провокувала міжнаціональні конфлікти за наказом спецслужб РФ

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 11:02
Фото: вилучене у ході обшуків (ssu.gov.ua)
Фото: вилучене у ході обшуків (ssu.gov.ua)

Учасники банди були причетні до здійснення низки актів вандалізму на території Сумської та Волинської областей

У Чернігові співробітники Служби безпеки України викрили банду, яка за наказом спецслужб Російської Федерації провокувала міжнаціональні конфлікти. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Чернігові організоване угруповання, яке на замовлення російських спецслужб здійснювало злочини спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та завдання шкоди міжнародному іміджу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники банди були причетні до здійснення низки актів вандалізму щодо об’єктів польської та єврейської культурно-релігійної спадщини на території Сумської та Волинської областей.

"В ніч з 25 на 26 грудня 2017 року в селі Мельники Шацького району на Волині зловмисники обмалювали та розбили хрести братської могили польських прикордонників, які загинули у вересні 1939 року в боях з червоною армією. В ніч з 29 на 30 грудня 2017 року вандали нанесли антисемітський напис на будівлі іудейської громади "Єврейський дім" у Сумах", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків правоохоронці виявили у помешканнях фігурантів справи вісім тротилових шашок, п’ять гранат РГД-5, холодну зброю, антиукраїнську символіку та інші матеріали, які підтверджують їх протиправну діяльність.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

 

Фото: виявлене у ході обшуків (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ заблокувала пропаганду "Житомирської народної республіки" в інтернеті.

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Теги: Служба безпеки України, Чернігів
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