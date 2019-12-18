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СБУ блокировала вывоз в Россию комплектующих для военной авиации

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Украинцы пытались вывезти заграницу комплектующие для Су-25 и российских военно-транспортных самолетов

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала две попытки вывоза комплектующих для военной авиации за границу, в частности в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отметили в СБУ, в одном случае гражданин Киевской области пытался сбыть заграницу несколько агрегатов к истребителям Су-25. Во время обысков на складе, который арендовал мужчина, СБУ изъяли комплектующие к военной технике, которые были украдены из воинских частей. По данному факту идет проверка на причастность к хищению военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Также контрразведчики СБУ блокировали попытку вывоза на поезде "Кишинев-Москва" в Россию десять комплектов кислородных переносных приборов КП-19, которые используют российские военно-транспортные самолеты.

В обоих случаях открыты производства по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в декабре СБУ предотвратила контрабанду в Российскую Федерацию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74. Злоумышленники совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев".

Также сообщалось, что из Украины пытались незаконно вывезти танковые двигатели, предназначенные для комплектования боевых бронемашин, находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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