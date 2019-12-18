СБУ блокувала вивезення в Росію комплектуючих для військової авіації

Служба безпеки України (СБУ) блокувала дві спроби вивезення комплектуючих для військової авіації за кордон, зокрема в Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили в СБУ, в одному випадку громадянин Київської області намагався збути за кордон кілька агрегатів до винищувачів Су-25. Під час обшуків на складі, який орендував чоловік, СБУ вилучили комплектуючі до військової техніки, які були вкрадені з військових частин. За даним фактом триває перевірка на причетність до розкрадання військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України.

Також контррозвідники СБУ блокували спробу вивезення на поїзді "Кишинів-Москва" в Росію десять комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки.

В обох випадках відкриті провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в грудні СБУ попередила контрабанду в Російську Федерацію комплектуючих до військово-транспортних літаків Ан-72 і АН-74. Зловмисники скоїли протиправне оформлення військових авиаагрегатов на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ".

Також повідомлялося, що з України намагалися незаконно вивезти танкові двигуни, призначені для комплектування бойових бронемашин, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України (ЗСУ).