СБУ не впустила в Украину контрабанды на более 1,7 млн гривен

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Несколько международных перевозчиков планировали перевезти через границу различные группы товаров из Европы

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности блокировали незаконный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью более 1,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что несколько международных перевозчиков планировали перевезти через украинскую границу различные группы европейских товаров. В частности, на пункте пропуска "Краковец-Корчовая" правоохранители обнаружили под 22 тоннами нитратной соли 100 коробок с незадекларированной одеждой на почти миллион гривен.

"На этом же пропускном пункте правоохранители помешали незаконному ввозу новых комплектующих к автомобилям. Запчасти житель Львовской области скрыл в салоне и багажных отделениях восьми импортированных "евроблях". По предварительным подсчетам стоимость невнесенного в декларацию груза составляет 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Еще один случай контрабанды правоохранители предупредили на пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное". Там житель Волынской области пытался спрятать среди строительных материалов продукты питания стоимостью около 500 тыс. гривен.

"Согласно отечественному законодательству, правонарушения предусматривает наложение штрафа в размере 200 процентов стоимости товара с конфискацией нелегального груза и транспортного средства", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ совместно с европейскими правоохранительными органами блокировала деятельность мощной международной группировки, которая специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих веществ.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет.