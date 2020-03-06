СБУ блокувала вивезення до ЄС контрабандних цигарок на 15 млн гривень

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Зловмисники планували незаконно вивезти цигарки закордон для збуту на території країн ЄС

Служба безпеки України попередила вивезення до країн Європейського союзу 500 тис. пачок контрафактних цигарок на суму 15 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Транспортний засіб з контрабандою спецпризначенці зупинили у Волинській області. Зловмисники планували незаконно вивезти цигарки закордон для збуту на території країн ЄС.

"СБУ блокувала масштабну схему незаконного переправлення оптових партій контрафактних тютюнових виробів до країн Євросоюзу. За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували механізм нелегального виробництва підакцизної продукції. Готовий товар фігуранти планували незаконно транспортувати закордон для збуту на території європейських країн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області на кордоні з Румунією правоохоронці виявили партію контрабандних сигарет загальною вартістю 2,5 млн гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області співробітники Служби безпеки блокували незаконне ввезення товарів на територію України вартістю понад 1,7 млн гривень.