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СБУ блокировала возмещения незаконно сформированного НДС на 500 млн гривен

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 15:55
СБУ блокировала возмещения незаконно сформированного НДС на 500 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд наложил арест на 500 млн гривен незаконно сформированного НДС в системе электронного администрирования налогоплательщиков

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему возмещения незаконно сформированного налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 500 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в сделке были задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины.

"Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых "транзитно-конвертационных" групп. Через эти субъекты хозяйствования они оказывали "услуги" по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций", - сообщили в СБУ.

Как отметили в спецслужбе, судом был наложен арест на сумму в около 500 миллионов гривен незаконно сформированного НДС в системе электронного администрирования налогоплательщиков. Открыто дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее РБК-Украина писало, что в отношении заместителя начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области и заместителя начальника одного из управлений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях по факту вымогательства и получения 800 тысяч гривен неправомерной выгоды завершено расследование.

Также сообщалось, что СБУ предупредила противоправную сделку, которая создала предпосылки к дестабилизации функционирования объекта критической инфраструктуры объединенной энергетической системы государства.

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