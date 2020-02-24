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Расследование дела о должностных лицах СБУ завершили

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 12:26
Расследование дела о должностных лицах СБУ завершили
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Должностные лица СБУ требовали 800 тысяч гривен неправомерной выгоды

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области и заместителя начальника одного из управлений Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях по факту вымогательства и получения 800 тысяч гривен неправомерной выгоды Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что работники СБУ систематически создавали препятствия субъектам хозяйственной деятельности. Они требовали и получили от предпринимателя в общей сложности 800 тысяч гривен неправомерной выгоды за беспрепятственное перечисление средств за выполненные работы по заказу госпредприятия.

"24 декабря 2019 года следователи ГБР задержали правоохранителей во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 550 тысяч гривен в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами уголовного производства, после чего его материалы будут направлены в суд.

Напомним, сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тысяч долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда".

Также в конце января в Киеве правоохранители задержали на получении взятки начальника юридического отдела государственного предприятия "Завод" Генератор "ГП" Укроборонпром".

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