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СБУ блокировала торговлю секретной информацией силовых ведомств

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 16:00
СБУ блокировала торговлю секретной информацией силовых ведомств Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины заблокировала торговлю секретной информацией из баз украинских силовых структур. Фигуранты дела незаконно вмешивались в базы данных, а полученную из них информацию продавали заказчикам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди организаторов незаконной схемы, как установила СБУ, должностные лица государственных органов, а причастными к ней считают сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.

Секретную информацию злоумышленники получали из баз данных подразделений Министерства внутренних дел, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям и провели шесть обысков в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. В ходе следственных действий обнаружили и изъяли ноутбуки, банковские карты, распечатки незаконных выписок из баз данных и другие доказательства незаконной деятельности.

Расследование продолжается, спецслужба устанавливает всех причастных к организации этой незаконной схемы.

Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили хакера, который похитил пароли 15 миллионов пользователей систем интернет-банкинга. Хакером оказался 24-летний житель области.

Кроме того, в начале недели СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы.

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