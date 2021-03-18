СБУ блокировала торговлю секретной информацией силовых ведомств
Служба безопасности Украины заблокировала торговлю секретной информацией из баз украинских силовых структур. Фигуранты дела незаконно вмешивались в базы данных, а полученную из них информацию продавали заказчикам.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Среди организаторов незаконной схемы, как установила СБУ, должностные лица государственных органов, а причастными к ней считают сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.
Секретную информацию злоумышленники получали из баз данных подразделений Министерства внутренних дел, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб.
Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям и провели шесть обысков в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. В ходе следственных действий обнаружили и изъяли ноутбуки, банковские карты, распечатки незаконных выписок из баз данных и другие доказательства незаконной деятельности.
Расследование продолжается, спецслужба устанавливает всех причастных к организации этой незаконной схемы.
Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)
Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили хакера, который похитил пароли 15 миллионов пользователей систем интернет-банкинга. Хакером оказался 24-летний житель области.
Кроме того, в начале недели СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы.