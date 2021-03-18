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СБУ блокувала торгівлю секретною інформацією силових відомств

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 16:00
СБУ блокувала торгівлю секретною інформацією силових відомств Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України заблокувала торгівлю секретною інформацією з баз українських силових структур. Фігуранти справи незаконно втручалися в бази даних, а отриману з них інформацію продавали замовникам.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Серед організаторів незаконної схеми, як встановила СБУ, посадовці державних органів, а причетними до неї вважають співробітників правоохоронних та контролюючих структур.

Секретну інформацію зловмисники отримували з баз даних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за двома статтями та провели шість обшуків у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях. В ході слідчих дій знайшли та вилучили ноутбуки, банківські карти, роздруківки незаконних витягів з баз даних та інші докази незаконної діяльності.

Розслідування триває, спецслужба встановлює всіх причетних до організації цієї незаконної схеми.

Фото: обшуки у фігурантів справи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Одесі правоохоронці викрили хакера, який викрав паролі 15 мільйонів користувачів систем інтернет-банкінгу. Хакером виявився 24-річний мешканець області.

Крім того, на початку тижня СБУ заблокувала масштабну хакерську атаку на українські урядові ресурси.

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