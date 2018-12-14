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СБУ блокировала работу мошенников, которые подделывали медицинские документы

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 23:53
СБУ блокировала работу мошенников, которые подделывали медицинские документы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Мошенники подделывали больничные медицинские справки и медицинские книжки

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность организованной группы, участники которой занимались подделкой документов, в частности больничных листов и других медицинских справок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минстерства здравоохранения.

Отмечается, что мошенников задержали в пятницу, 14 декабря. Организованная группа нелегально действовала в Киеве и Каменском (Днепропетровская область).

"Поиском "клиентов" злоумышленники занимались через специально созданные веб-ресурсы - сайты по продаже поддельных справок. Сейчас доступ к этим сайтам заблокирован, а противоправная деятельность полностью прекращена", - сообщили в Минздраве.

Служба безопасности установила, что в течение 2016-2018 годов "услугами" этой группы воспользовались более 50 тысяч украинцев.

"Подобная деятельность наносит материальный ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен, ведь таким образом незаконно возмещаются средства из Фонда социального страхования", - добавили в пресс-службе.

По факту мошенничества и подделки документов начато уголовное производство.

"Трех организаторов незаконного бизнеса признали виновными в совершении преступления. Продолжаются дальнейшие следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в правонарушении", - резюмировали в Минздраве.

Напомним, в Украине в 2019 году заработает электронный реестр больничных листов. По данным Минздрава, ежегодно в Украине выдается до 5,5 млн больничных.

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