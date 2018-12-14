СБУ блокувала роботу шахраїв, які підробляли медичні документи

Ілюстративне фото (УНІАН)

Шахраї підробляли лікарняні, медичні довідки та медичні книжки

Служба безпеки України (СБУ) зупинила діяльність організованої групи, учасники якої займалися підробкою документів, зокрема лікарняних листків та інших медичних довідок. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінстерства охорони здоров'я.

Зазначається, що шахраїв затримали у п'ятницю, 14 грудня. Організована група нелегально діяла у Києві та Кам’янському (Дніпропетровська область).

"Пошуком "клієнтів" зловмисники займалися через спеціально створені веб-ресурси - сайти з продажу підроблених довідок. Наразі доступ до цих сайтів заблоковано, а протиправна діяльність повністю припинена", - повідомили в МОЗ.

Служба безпеки встановила, що протягом 2016-2018 років "послугами" цієї групи скористались понад 50 тисяч українців.

"Подібна діяльність наносить матеріальних збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень, адже таким чином незаконно відшкодовуються кошти з Фонду соціального страхування" - додали в прес-службі.

За фактом шахрайства та підробки документів розпочато кримінальне провадження.

"Трьох організаторів незаконного бізнесу визнано винними у скоєнні злочину. Тривають подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у правопорушенні", - резюмували в МОЗ.

Нагадаємо, в Україні у 2019 році запрацює електронний реєстр лікарняних листів. За даними МОЗ, щорічно в Україні видається до 5,5 млн лікарняних.