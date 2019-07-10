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СБУ блокувала продаж інформації про перетин кордону

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 15:23
СБУ блокувала продаж інформації про перетин кордону
Ілюстративне фото (УНІАН)

Колишній працівник ДПСУ отримував та збував відомості про перетин кордону

Служба безпеки України (СБУ) у Хмельницькій області блокувала механізм продажу конфіденційної інформації про перетин кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, спецслужбовці встановили, що колишній працівник Державної прикордонної служби створив механізм незаконного отримання та продажу інформації з обмеженим доступом. Зокрема, зловмисник продавав інформацію щодо перетин кордону громадянами та наявності заборони на в'їзд в Україну для іноземців.

Зазначається, що зловмисник був затриманий правоохоронцями у Хмельницькому після чергової передачі даних. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 361-2 ККУ.

Наразі тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, які можуть бути причетними до продажу конфіденційної інформації.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили схему збуту та отримання інформації з автоматизованих систем митниці Державної фіскальної служби. Співробітники спецслужби задокументували факти збуту службової інформації з бази на суму в 30 тис. гривень.

Також РБК-Україна писало, що СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "Луганська народна республіка". Обсяг коштів, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 млн гривень.

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