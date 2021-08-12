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СБУ блокировала поставки минудобрений из РФ: руководители компании не платили налоги

Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины заблокировала нелегальную схему поставки в Украину минудобрений из Российской Федерации. Злоумышленники нанесли ущерб бюджету государства в размере 1,3 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным следствия, организаторы поставляли минеральные удобрения из Российской Федерации в течение четырех лет. Чтобы уклоняться от уплаты налогов, злоумышленники умышленно предоставляли в таможенные органы недостоверные сведения.

"Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития", - добавляет пресс-служба.

В результате трех санкционированных обысков в Киеве, правоохранители изъяли:

  • наличность в размере 10 млн гривен;
  • документы и другие доказательства противоправной деятельности;
  • черновые записи;
  • электронные носители информации.

Стоит добавить, что противоправные действия участников схемы привели к непоступлению в государственный бюджет более 1,3 млрд грн.

Одним из злоумышленников оказался гражданин Российской Федерации.

Фото: СБУ блокировала поставки минудобрений из РФ (gp.gov.ua)

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