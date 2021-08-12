СБУ блокувала постачання міндобрив з РФ: керівники компанії не платили податки

Служба безпеки України заблокувала нелегальну схему постачання в Україну міндобрив з Російської Федерації. Зловмисники завдали збитків бюджету держави у розмірі 1,3 млрд гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Згідно з даними слідства, організатори схему постачали мінеральні добрива з Російської Федерації протягом чотирьох років. Аби ухилятися від сплати податків, зловмисники умисно надавали до митних органів недостовірні відомості.
"Це дозволило їм ухилятися від сплати антидемпінгового мита, встановленого рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку",- додає пресслужба.
Внаслідок трьох санкціонованих обшуків у Києві, правоохоронці вилучили:
Варто додати, що протиправні дії учасників схеми призвели до ненадходження до державного бюджету понад 1,3 млрд грн.
Одним зі зловмисників виявився громадянин Російської Федерації.