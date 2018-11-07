СБУ блокировала попытку контрабанды в Украину психотропных веществ из РФ

Фото: изъятые психотропы (facebook.com/SecurSerUkraine)

Украинка пыталась ввезти из РФ 1 кг психотропных веществ

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали попытку контрабанды в Украину психотропных веществ из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Как отмечается, в ходе таможенного контроля на международном пункте пропуска "Гоптовка" у гражданки Украины обнаружили три пакета с психотропным веществом PVP весом почти один килограмм.

"Женщина пыталась провезти психотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе. По предварительным оценкам стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УКУ, задержанной объявлено о подозрении.

Фото: изъятые психотропы (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который незаконно пытался перевезти на оккупированную территорию 320 тыс. гривен. Злоумышленника, а также изъятые у него денежные средства передали в управление Службы безопасности Украины в Донецкой области.