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СБУ блокувала спробу контрабанди в Україну психотропних речовин з РФ

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 16:45
Фото: вилучені психотропи (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: вилучені психотропи (facebook.com/SecurSerUkraine)

Українка намагалася ввезти з РФ 1 кг психотропних речовин

У Харківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували спробу контрабанди в Україну психотропних речовин з Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

Як зазначається, у ході митного контролю на міжнародному пункті пропуску "Гоптівка" у громадянки України виявили три пакунки з психотропною речовиною PVP вагою майже один кілограм.

"Жінка намагалася провезти пcихотропи, приховавши частину "товару" на собі та в упаковці з-під кави. За попередніми оцінками вартість вилученої речовини становить приблизно 20 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 ККУ, затриманій оголошено про підозру.

 

Фото: вилучені психотропи (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно намагався перевезти на окуповану територію 320 тис. гривень. Зловмисника, а також вилучені у нього кошти передали до управління Служби безпеки України у Донецькій області.

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