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У Донецькій області затримали чоловіка, який намагався перевезти у "ДНР" 320 тис. гривень

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 17:54
Фото: вилучені кошти (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: вилучені кошти (facebook.com/pressjfo.news)

Наразі зловмисника та вилучені кошти передали співробітникам СБУ

У Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно намагався перевезти на окуповану територію 320 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, зловмисника затримали на КПВВ "Мар’їнка" - правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки і у ході поглибленого огляду у схованці під сидінням водія виявили готівкові кошти в розмірі 320 тисяч гривень.

Наразі зловмисника, а також вилучені у нього кошти передали до управління Служби безпеки України (СБУ) у Донецькій області.

 

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з працівниками СБУ затримала українця, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Також повідомлялося, що у жовтні поточного року правоохоронці затримали у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який воював на боці незаконних збройних формувань (НЗФ) на Донбасі. Зловмисник виконував завдання в районі міста Сніжне (Донецька область).

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