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СБУ блокировала подпольный мини-спиртзавод. Ежемесячно сбывали сотню тонн контрафакта

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Днепропетровск, Четверг 16 сентября 2021 18:44
СБУ блокировала подпольный мини-спиртзавод. Ежемесячно сбывали сотню тонн контрафакта Фото: СБУ блокировала подпольный мини-спиртзавод (фото ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ заблокировали работу нелегального спиртзавода в Днепропетровской области. Организаторы схемы ежемесячно сбывали более 100 тонн поддельного алкоголя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что схема продажи поддельного алкоголя действовала в Киевской, Харьковской и Сумской областях.

"Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр по распространению подделки в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис - в Запорожье", - пишет пресс-служба.

Для изготовления "товара" злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.

В ходе санкционных обысков, представители СБУ изъяли:

  • более 16 тонн готовой продукции;
  • ингредиенты;
  • тару для фасовки;
  • документацию и бухгалтерию.

Организаторами схемы оказались четверо жителей Запорожской области.

Фото: СБУ блокировала подпольный мини-спиртзавод (фото ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Днепропетровская область
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