СБУ блокировала подпольный мини-спиртзавод. Ежемесячно сбывали сотню тонн контрафакта
Сотрудники СБУ заблокировали работу нелегального спиртзавода в Днепропетровской области. Организаторы схемы ежемесячно сбывали более 100 тонн поддельного алкоголя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что схема продажи поддельного алкоголя действовала в Киевской, Харьковской и Сумской областях.
"Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр по распространению подделки в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис - в Запорожье", - пишет пресс-служба.
Для изготовления "товара" злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.
В ходе санкционных обысков, представители СБУ изъяли:
- более 16 тонн готовой продукции;
- ингредиенты;
- тару для фасовки;
- документацию и бухгалтерию.
Организаторами схемы оказались четверо жителей Запорожской области.
Фото: СБУ блокировала подпольный мини-спиртзавод (фото ssu.gov.ua)