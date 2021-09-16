ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод. Щомісяця збували сотню тонн контрафакту

Новость на русском →
Дніпропетровськ, Четвер 16 вересня 2021 18:44
СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод. Щомісяця збували сотню тонн контрафакту Фото: СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ заблокували роботу нелегального спиртзаводу у Дніпропетровській області. Організатори схеми щомісячно збували більше ніж 100 тонн підробленого алкоголю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що схема продажу підробленого алкоголю діяла у Київській, Харківській й Сумській областях.

"Щоб приховати оборудку, ділки обладнали логістичний центр з розповсюдження підробки в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс - у Запоріжжі", - пише пресслужба.

Для виготовлення "товару" зловмисники використовували контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.

Під час санкційних обшуків, представники СБУ вилучили:

  • більше ніж 16 тонн готової продукції;
  • інгредієнти;
  • тару для фасування;
  • документацію та бухгалтерію.

Організаторами схеми виявились четверо мешканців Запорізької області.

Фото: СБУ блокувала підпільний міні-спиртзавод (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Днепропетровская область
NEWS
Судова реформа: Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради, але не назвала термінів
Судова реформа: Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради, але не назвала термінів
DAILY
Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися