СБУ блокировала очередную "ботоферму", финансируемую из России

СБУ блокировала деятельность "ботофермы" в Киеве, которая финансировалась из России. Ее также использовали некоторые партии для черного пиара.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленники использовали аппаратно-программные комплекси для создания и продвижения фейковых аккаунтов в соцсетях, в которых они распространяли неправдивую информацию для манипуляции общественным мнением накануне местных выборов. Деятельность происходила с использованием SIM-карточек украинских операторов связи.

Также известно, что "ботоферму" использовали некоторые политические силы для черного пиара против оппонентов.

При обысках изъяли компьютерную технику и различное оборудование. Среди прочего, это GSM-шлюзы, SIM-банки и VoIP-шлюзы, а также более 6 тысяч SIM-карточек. Обнаружены черновики с данными регистрации в соцсетях.

Правоохранители проверяют причастность к деятельности ботофермы российских спецслужб. Следствие ведется по статье 258-3 (создание террористической группы или организации).

Ранее сообщалось, что в Винницкой области директора госпредприятия поймали на взятке главе ОГА.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила главу Харьковского окружного админсуда на даче взятки.

Кроме этого известно, что дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова направили в суд. Его обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.