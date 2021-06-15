СБУ блокировала нелегальный вывоз из Украины военного оборудования

В Закарпатской области контрразведчики предотвратили попытку нелегального вывоза из Украины военного оборудования. Житель Закарпатья хотел вывезти оборудование в одну из стран Евросоюза.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Мужчину задержали на пункте пропуска в Закарпатской области. Он пытался провезти товары в обход обязательного экспортного контроля.
"Среди изъятого: прибор наблюдения для самоходной артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей", - рассказали в СБУ.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в СБУ.
Фото: на Закарпатье блокировали нелегальный вывоз военного оборудования (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования из Украины в подсанкционные страны.
Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила контрабанду военного оборудования из Украины в Россию.