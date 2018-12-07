СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию запрещенных российских каналов

Иллюстративное фото (nrada.gov.ua)

Провайдер ретренслировал 8 каналов страны-агрессора на территории города

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в Украине российских телевизионных каналов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора.

Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирования российских телеканалов в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Сотрудники СБУ сообщили в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно правового регулирования и применения административно-правовых санкций к нарушителю лицензионных условий.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал двух провайдеров в Донецкой области в зоне проведения ООС из-за ретрансляции российских каналов.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Украина практически проиграла информационную войну.