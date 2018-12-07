ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию запрещенных российских каналов

Новости » Происшествия    07.12.2018 - 20:14
СБУ блокировала в Кропивницком ретрансляцию запрещенных российских каналов
Иллюстративное фото (nrada.gov.ua)

Провайдер ретренслировал 8 каналов страны-агрессора на территории города

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в Украине российских телевизионных каналов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора.

Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирования российских телеканалов в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Сотрудники СБУ сообщили в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно правового регулирования и применения административно-правовых санкций к нарушителю лицензионных условий.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал двух провайдеров в Донецкой области в зоне проведения ООС из-за ретрансляции российских каналов.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Украина практически проиграла информационную войну.

Порошенко: никто не знает, на кого Россия нападет завтра Ложь России не может считаться альтернативной точкой зрения, - Линкявичюс
Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь