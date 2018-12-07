СБУ блокувала у Кропивницькому ретрансляцію заборонених російських каналів

Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Провайдер ретренслював 8 каналів країни-агресора на території міста

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Кропивницькому ретрансляцію заборонених в Україні російських телевізійних каналів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що один з місцевих провайдерів нелегально надавав мешканцям обласного центру послуги з ретрансляції восьми телеканалів країни-агресора.

Вказаний контент входить до Переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам вітчизняного законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

За інформацією СБУ, спецслужби РФ використовують функціонування російських телеканалів в Україні для поширення дезінформації та провокативних матеріалів, спрямованих на загострення суспільно-політичної ситуації в нашій державі.

Співробітники СБУ повідомили Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення щодо правового регулювання та застосування адміністративно-правових санкцій до порушника ліцензійних умов.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала двох провайдерів у Донецькій області в зоні проведення ООС через ретрансляцію російських каналів.

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що Україна практично програла інформаційну війну.