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Нацрада оштрафовала 2 провайдеров в Донецкой обл. из-за ретрансляции российских каналов

Новости » Телеком & IT    14.11.2018 - 18:21
Нацрада оштрафовала 2 провайдеров в Донецкой обл. из-за ретрансляции российских каналов
Иллюстративное фото (nrada.gov.ua)

Каждый из провайдеров должен уплатить 11 506,25 гривны штрафа

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала двух провайдеров в Донецкой области в зоне проведения ООС из-за ретрансляции российских каналов. Об этом заявил член Нацрады Сергей Костинский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Костинский подчеркнул, что каждый из провайдеров должен уплатить 11 506,25 гривны штрафа.

Нацрада оштрафовала 2 провайдеров в Донецкой обл. из-за ретрансляции российских каналов

"Национальная рада назначила штрафы двум провайдерам программной услуги из Константиновки Донецкой области. Провайдеры в своих кабельных сетях ретранслировали иностранные телеканалы, в частности - государства-агрессора, которые не были разрешены к ретрансляции на территории Украины, или были ограничены в ретрансляции решениями Национальной рады", - проинформировал член Нацрады.

Напомним, Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за демонстрации некорректного изображения карты Украины в прямом эфире, а именно без полуострова Крым.

Как писало РБК-Украина ранее, Нацрада объявила предупреждение "Громадському телебаченню" из-за несоблюдения правил вещания в дни памяти и скорби. Соответствующее решение было принято по результатам внеплановой проверки.

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Новости Украины ДонецкРоссийская ФедерациятелеканалыНацрада
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