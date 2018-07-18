СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья на более чем полмиллиона гривен

В микроавтобусе обнаружили свыше 70 тысяч пачек сигарет

В Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

На территории одного из приграничных районов Одесской области оперативники спецслужбы задержали грузовой микроавтобус во время переправки более 70 тысяч пачек сигарет белорусского производства без марок акцизного сбора.

Отмечается, что стоимость задержанного груза сигарет составляет более чем полмиллиона гривен.

Фото: контрабанда сигарет (ssu.gov.ua)

По информации правоохранителей, табачные изделия контрабандно ввезли с территории так называемой ПМР на участке государственной границы в Одесской области. Они предназначались для незаконной переправки в страны Евросоюза.

Напомним, 16 июля в Харьковской области сотрудники СБУ блокировали незаконную переправку сильнодействующих лекарственных средств через государственную границу.