У Харківській області СБУ блокувала контрабанду стероїдів

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 23:02
Фото: вилучені препарати (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені препарати (ssu.gov.ua)

За попередніми оцінками, вартість вилученої продукції становить приблизно 60 тис. гривень

У Харківській області співробітники Служби безпеки України блокували незаконне переправлення через державний кордон сильнодіючих лікарських засобів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Контрабандне переміщення до однієї з сусідніх країн фармацевтичних препаратів іноземного виробництва, що містять у своєму складі метандієнон та нандролон, організував мешканець Чугуєва. Для переправлення "товару" він використовував сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Зловмисника затримали під час відправлення майже 3 тис. таблеток анаболіків. За попередніми оцінками, вартість вилученої продукції на "чорному ринку" становить приблизно 60 тис. гривень. 

Нагадаємо, 7 липня співробітники СБУ перекрили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова.

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Теги:  Служба безпеки України,  контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС