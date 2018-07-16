У Харківській області СБУ блокувала контрабанду стероїдів

За попередніми оцінками, вартість вилученої продукції становить приблизно 60 тис. гривень

У Харківській області співробітники Служби безпеки України блокували незаконне переправлення через державний кордон сильнодіючих лікарських засобів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Контрабандне переміщення до однієї з сусідніх країн фармацевтичних препаратів іноземного виробництва, що містять у своєму складі метандієнон та нандролон, організував мешканець Чугуєва. Для переправлення "товару" він використовував сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Зловмисника затримали під час відправлення майже 3 тис. таблеток анаболіків. За попередніми оцінками, вартість вилученої продукції на "чорному ринку" становить приблизно 60 тис. гривень.

Нагадаємо, 7 липня співробітники СБУ перекрили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова.