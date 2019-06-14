ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ блокувала контрабанду кокаїну на 20 млн доларів

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 06:22
СБУ блокувала контрабанду кокаїну на 20 млн доларів
Ілюстративне фото (enkorr.com)

Розчинений кокаїн був виявлений у ємностях із фарбою

Управління Служби безпеки України в Одеській області викрило та блокувало морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що розчинений кокаїн був виявлений у ємностях із фарбою.

Загальна вага виявлених наркотиків становить до двохсот кілограмів, орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад 20 мільйонів доларів.

"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається однім із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було прийнято рішення провести додаткову експертизу нетипового товару", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ з’ясували, що замовником товару є одна з місцевих комерційних структур, у межах кримінального провадження проведено обшуки в офісних приміщеннях фірми-одержувача і службових кабінетів митниці. Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та осіб, у тому числі, співробітників митниці, причетних до організації каналу контрабанди кокаїну.

 

Фото: банки, в яких ховали кокаїн

Нагадаємо, у травні київські правоохоронці викрили на території аеропорту "Бориспіль" контрабанду наркотиків, виявивши понад 40 кг наркотичних речовин в багажі, що прямував з Ірану в Канаду.

Зеленський через контрабанду звільнив начальників СБУ в п'яти регіонах СБУ викрила російського агента
Новини України Служба безпеки Українинаркотикиконтрабанда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся