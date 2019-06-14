СБУ блокувала контрабанду кокаїну на 20 млн доларів

Ілюстративне фото (enkorr.com)

Розчинений кокаїн був виявлений у ємностях із фарбою

Управління Служби безпеки України в Одеській області викрило та блокувало морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що розчинений кокаїн був виявлений у ємностях із фарбою.

Загальна вага виявлених наркотиків становить до двохсот кілограмів, орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад 20 мільйонів доларів.

"Оперативники спецслужби встановили, що у квітні поточного року до морського порту Одеси прибув вантаж із лакофарбовими матеріалами із країни, яка вважається однім із найбільших виробників наркотиків у світі. Тому було прийнято рішення провести додаткову експертизу нетипового товару", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ з’ясували, що замовником товару є одна з місцевих комерційних структур, у межах кримінального провадження проведено обшуки в офісних приміщеннях фірми-одержувача і службових кабінетів митниці. Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин справи та осіб, у тому числі, співробітників митниці, причетних до організації каналу контрабанди кокаїну.

Фото: банки, в яких ховали кокаїн

Нагадаємо, у травні київські правоохоронці викрили на території аеропорту "Бориспіль" контрабанду наркотиків, виявивши понад 40 кг наркотичних речовин в багажі, що прямував з Ірану в Канаду.