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СБУ блокировала канал поставки в Россию украинских комплектующих для военной техники

Автор: Инна Собора

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали канал поставки предприятиям военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения. Товары попадали в страну-агрессор под видом гражданских.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе следствия выяснилось, что руководители нескольких харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

Украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицированная другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.

Таким образом кондиционеры поставляли как гражданскую продукцию на предприятия в РФ. Там специалисты меняли маркировку и подделывали документы о, якобы, изготовлении продукции в России. Потом она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.

Ранее Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.

Кроме того сообщалось, что под новые санкции СНБО попали компании из России.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерацияконтрабанда
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