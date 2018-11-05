ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

СБУ блокировала деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 17:02
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

В течение сентября-октября СБУ задержала девять пророссийских пропагандистов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Как отмечается, правоохранители в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которые действовали на пользу России. Так, в Одессе, Киеве и Северодонецке правоохранители задержали 9 пророссийских пропагандистов.

"Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призвали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в Украины, а также к поддержке боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"По замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход проведения предстоящих выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе агитатора, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы.

В СБУ еще не поступило уголовное производство по убийству Гандзюк Дело Гандзюк будет расследовать СБУ
Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь