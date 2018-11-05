СБУ блокировала деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

В течение сентября-октября СБУ задержала девять пророссийских пропагандистов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

Как отмечается, правоохранители в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которые действовали на пользу России. Так, в Одессе, Киеве и Северодонецке правоохранители задержали 9 пророссийских пропагандистов.

"Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призвали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в Украины, а также к поддержке боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"По замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход проведения предстоящих выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе агитатора, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы.