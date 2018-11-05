СБУ блокувала діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Протягом вересня-жовтня СБУ затримала дев’ять проросійських пропагандистів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

Як зазначається, правоохоронці протягом вересня-жовтня блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів, які діяли на користь Росії. Так, в Одесі, Києві та Сєверодонецьку правоохоронці затримали 9 проросійських пропагандистів.

"Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримані публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в України, а також підтримки бойовиків самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

"За задумом російських кураторів через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів президента України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі агітатора, який поширював через соціальні мережі антиукраїнські матеріали.