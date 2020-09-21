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СБУ блокировала деятельность ботофермы, курируемой из России

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность ботофермы по распространению фейковых новостей об Украине. В ее работе участвовали граждане Украины и России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подозреваемые организовали в Киеве и Запорожье работу ботоферм, которые пытались влиять на электоральные настроения через фейковые новости о политической ситуации в Украине, разжигавшие межэтничную вражду и сепаратизм.

Злоумышленники создавали и продавали через запрещенные в Украине российские платежные системы анонимные виртуальные аккаунты для распространения деструктивной информации.

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По адресам организаторов ботофермы были найдены и изъяты несколько банков для sim-карточек, более 22 тысяч sim-карточек, а также компьютерное обородувание с виртуальным сервером и необходимым программным обеспечением.

Напомним, на прошлой неделе в Сумской области разоблачили группировку, которая поставляла наркотики в колонию.

Также стало известно о задержании 12 украинцев на подпольном производстве сигарет в Польше.

Ранее СБУ разоблачила поставки продуктов из Харьковской области в ОРДО на миллионы гривен.

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