ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На подпольном производстве сигарет в Польше задержали 12 украинцев

Познань, Пятница 18 сентября 2020 13:22
На подпольном производстве сигарет в Польше задержали 12 украинцев
Фото: задержание украинцев в Польше (cbsp.policja.pl)
Автор: РБК-Украина

В Польше на подпольном производстве сигарет задержали 12 граждан Украины. К ним применили меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

Об этом говорится в сообщении Центрального следственного бюро полиции Польши.

Сообщается, что полиция Познани пресекла деятельность нелегальной сигаретной фабрики, которая производила продукцию с ноября 2019 года. На фабрике была налажена полная линия производства сигарет марки известного мирового бренда. Он работала на частной территории в подсобном помещении, в доме рядом проживали иностранные работники.

Полиция провела обыски на десятке объектов, задержаны 16 человек, в том числе 12 граждан Украины. Также изъяли около 1 млн злотых. Ущерб государству из-за неуплаты акциза оценивается в более чем в 6,5 млн злотых. Следствие полагает, что сигареты вывозили контрабандой за пределы Польши.

Задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и совершении финансовых преступлений. Районный суд Познани арестовал их на три месяца.

Фото: задержание украинцев в Польше (cbsp.policja.pl)

Напомним, ранее в Польше изменили правила прохождения обязательной обсервации для трудовых мигрантов, в том числе из Украины. В частности, двухнедельный карантин при въезде в страну сократили до 10 дней.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинца за торговлю наркотиками.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ПольшасигаретыукраинцыЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь