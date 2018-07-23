СБУ блокувала діяльність банди торговців кокаїном

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 12:12
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

У Харкові СБУ вилучила наркотиків на 1,5 млн гривень

У Харкові Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність банди торговців кокаїном. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Так, правоохоронці блокували діяльність транснаціонального організованого угруповання торговців кокаїном. Зазначається, що зловмисники організували контрабанду кокаїну з однієї з країн Європи, в Україні наркотики збували великими партіями.

СБУ блокувала діяльність банди торговців кокаїном

Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua)

Одного з учасників банди затримали у Харкові під час збуту партії наркотиків за 30 тис. євро, у нього вилучили три пакети з кокаїном вагою понад 300 грамів. Вартість вилученого на "чорному ринку" становить майже 1,5 млн гривень. Наразі затриманому оголошено підозру, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.

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Теги:  Служба безпеки України,  Харків,  наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС