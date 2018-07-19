В Киеве разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Организатору грозит до трех лет лишения свободы

В Киеве правоохранители разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили организатора преступной деятельности и провели обыск по месту его проживания. В помещении сотрудники Управления противодействия наркопреступности обнаружили и изъяли каннабис, порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, а также прекурсоры, весы, фасовочные пакеты и другие приспособления для изготовления наркотиков.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу, а по факту происшествия начали уголовное производство.

29-летнего жителя Киева задержали. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: нарколаборатория (npu.gov.ua)

Напомним, 18 июля на Закарпатье правоохранители провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что злоумышленники оказали сопротивление во время задержания, в результате чего совершили наезд на сотрудника полиции.

Злоумышленники задержаны. У них изъяли наркотики в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.