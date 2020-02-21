ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино

Новости » Общество     21.02.2020 - 14:27
СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Продолжается досудебное расследование

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность 33 онлайн-казино, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу.

Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины.

"По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаружены Службой незаконные веб-ресурсы", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино.

Напомним, 23 января правоохранители провели обыски в букмекерской компании "Фаворит-спорт". После осмотра веб-сайтов "favbet_com" и "favorit.com.ru" было установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр.

В Житомирской области разоблачили незаконную добычу полезных ископаемых СБУ и ГБР проводят новые обыски в Администрации морских портов
Новости Украины Служба безопасности Украиныбизнесказино
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь