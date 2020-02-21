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СБУ блокувала діяльність 33 незаконних онлайн-казино

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 14:27
СБУ блокувала діяльність 33 незаконних онлайн-казино
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Триває досудове розслідування

Служба безпеки України (СБУ) блокувала діяльність 33 онлайн-казино, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн казино та букмекерських конторах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що у межах розпочатого кримінального провадження фахівці з кібербезпеки та слідчі СБ України здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких за наявними даними надавався доступ до забороненого грального бізнесу.

Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення вимог кількох законів України.

"За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені Службою незаконні веб-ресурси", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці провели обшуки в букмекерської компанії "Фаворит-спорт". Після огляду веб-сайтів "favbet_com" і "favorit.com.ua" було встановлено, що з допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор.

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