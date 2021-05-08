СБУ блокировала "ботоферму", которая планировала дестабилизировать ситуацию в Одессе на майские праздники

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе. Злоумышленники планировали дестабилизировать ситуацию в городе на майские праздники.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

В интернете распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганды сепаратизма.

По сети интернет-агитаторов

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Одессы выполняли заказы кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине.

Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать нужную информационную картинку" накануне и во время майских праздников.

Злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную вражду.

По замыслу агитаторов, информационные материалы должны были создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая.

Во время обысков по месту проживания злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также иную запрещенную законодательством продукцию.

По версии следствия, злоумышленники планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.

О работе "ботофермы"

"Ботоферму" использовали для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Фото: изъяты материалы во время обысков (ssu.gov.ua)