ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой. Ситуация в городе спокойная

Новина українською → Одесса, Воскресенье 02 мая 2021 14:41
В Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой. Ситуация в городе спокойная Фото: в день памяти жертв 2 мая в Одессе ситуация в целом спокойная (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одессе в день памяти жертв трагедии 2 мая в центре города задержали мужчину с коммунистической символикой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мужчину задержали на улице Калантаивской. Он был в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в МВД.

Правоохранители напомнили, что в Украине действует законодательство, которое запрещает использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что ситуация в городе пока спокойная. Правоохранители работают не только в местах массового сбора людей, но и на всех улицах города

"2600 правоохранителей дежурят на всех локациях, где происходят массовые мероприятия. Привлеченные силы и средства скоординированные для оперативного реагирования на любые изменения. Хочу отметить, что как в Одесской области, так и в целом по Украине серьезных нарушений не было", - отметил Яровой.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. Во время конфликта погибли около 40 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Одессе усилили охрану, на Куликовом поле установлены фильтрационные пункты.

Отметим, в прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Россией проекта "Новороссия" во время дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украины Одесса коммунизм Задержание
NEWS
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
В Украине эпидпорог по COVID превышен в 13 областях
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии