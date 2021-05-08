СБУ блокувала "ботоферму", яка планувала дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята
Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та "ботоферми" в Одесі. Зловмисники планували дестабілізувати ситуацію в місті на травневі свята.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
В Інтернеті поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.
Щодо мережі інтернет-агітаторів
Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні.
Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні та під час травневих свят.
Зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.
За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні на початку травня.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку із пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію.
За версією слідства, зловмисники планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.
Щодо роботи "ботоферми"
"Ботоферму" використовували для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.
Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.
Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Фото: вилучені матеріали під час обшуків (ssu.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що в Одесі в день пам'яті жертв трагедії 2 травня в центрі міста затримали чоловіка з комуністичною символікою.
РБК-Україна писало, що Служба безпеки України викрила діяльність розгалуженої мережі агітаторів, яка дестабілізувала ситуацію в Україні напередодні травневих свят.