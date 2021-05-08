СБУ блокувала "ботоферму", яка планувала дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та "ботоферми" в Одесі. Зловмисники планували дестабілізувати ситуацію в місті на травневі свята.

Про це повідомили у прес-службі СБУ .

В Інтернеті поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

Щодо мережі інтернет-агітаторів

Оперативники спецслужби встановили, що п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні.

Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні та під час травневих свят.

Зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні на початку травня.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку із пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію.

За версією слідства, зловмисники планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.

Щодо роботи "ботоферми"

"Ботоферму" використовували для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Фото: вилучені матеріали під час обшуків (ssu.gov.ua)